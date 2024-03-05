Україна

У матчі проти Чорноморця 31-річний півзахисник святкував ювілей.

Матч проти Чорноморця (1:0) став для захисника Динамо Олександра Караваєва ювілейним, 250-м, в чемпіонатах України. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

У складі динамівців Караваєв провів 103 гри, Севастополя – 24 та Зорі — 123. Дебютна гра Караваєва в УПЛ відбулася 21 липня 2013 року в складі Севастополя у домашній грі з Шахтарем (1:3).

В поточному сезоні 31-річний динамівець зіграв 18 матчів, забив 3 голи та віддав 1 асист.

У наступному турі київське Динамо зіграє гостьовий матч проти рівненського Вересу.