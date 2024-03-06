Україна

Керманич Руху прокоментував прийдешню гру проти Дніпра-1.

У рамках дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги львівський Рух проведе гостьовий матч проти дніпровського Дніпра-1.

Головний тренер "жовто-чорних" Віталій Пономарьов перед прийдешнім протистоянням поділився інформацією про настрій у роздягальні команди.

"Рух не хоче підлаштовуватись під суперників, тож ми готуємось до матчу з Дніпром-1 у звичному режимі, адже акцентуємо увагу саме на своїй грі. Звісно, ми розбираємо як суперник діє на полі, але все ж для нас головне — демонструвати свій звичний футбол.

Наше першочергове завдання — перемагати в кожній грі, тож хочеться взяти реванш за прикру поразку у першому колі. Усі ми пам’ятаємо цю гру: Рух удало розпочав поєдинок, діяв активно, мав багато хороших моментів, але не реалізував їх, тоді як Дніпро-1 використав дві наших помилки.

Це досвідчений та сильний суперник, проте і ми зробили висновки — у майбутній грі спробуємо виправити свої помилки.

Не можу сказати, що є якісь суттєві зміни у грі Дніпра-1 після зимової перерви. Грають ті ж самі гравці і демонструють якісний футбол, є кандидати до національної збірної України. Загалом у їхньому складі багато футболістів, які можуть взяти на себе ініціативу та самотужки вирішити долю матчу.

Це — "срібний" призер попереднього чемпіонату, а зараз дніпряни очолюють турнірну таблицю. Та для нас це не так важливо, адже проти будь-якого суперника Рух хоче грати згідно своїх принципів та гнути на полі свою лінію. Важливо, аби наша команда здобувала результат та розвивалась", — заявив український фахівець.

Матч Дніпро-1 — Рух відбудеться 8 березня, о 13:00.