Україна

Младен Бартулович поділився своїми емоціями після гри з Минаєм.

Тренер луганської Зорі Младен Бартулович прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Миная (2:0).

"Вітаю наших вболівальників з важливою перемогою! Налаштовували команду на дуже важкий матч, тому що Минай пристойно виглядав в матчах з Дніпром-1 та Металістом-1925.

Завдання було грати с перших хвилин агресивно. Якщо давати Минаю грати, то вони можуть чудово діяти з мʼячем, що вже показали навесні. Було завдання забити швидкий гол. Нам вдалося це зробити.

Трохи нервова гра була потім, тому що не могли забити якийсь період часу другий мʼяч. Але після другого голу стало легше для нас. Працюємо далі. Попереду важливі матчі. Треба відновитися та готуватися до Динамо.

Заміна Антюха? У нас дуже багато гарних гравців. Їм також треба давати шанс. До того ж, в нього три жовті картки. Тому вирішили його замінити", — наводить слова Бартуловича прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Минай.