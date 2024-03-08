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Виконувач обов'язків головного тренера рівненського Вереса Олег Шандрук поділився емоціями після нічийної гри з Динамо.

Динамо несподівано втратило перемогу в матчі з Вересом (1:1). Після поєдинку виконувач обов'язків головного тренера Вереса Олег Шандрук підбив підсумки матчу.

"Ми пропустили швидкий гол. Після незабитого нами стовідсоткового моменту. Було розчарування. Але сьогодні команда до останнього вірила у те, що гру можна врятувати. Навіть перемогти. І в цьому бажанні ми Динамо не програли.

Динамо — флагман українського футболу. Щоб взяти тут очки нам потрібно було продемонструвати свою кращу гру. Це нам вдалося. Сподіваюся, це стане мотивацією для наступних матчів.

Сьогодні добре увійшли в гру і футболісти з лави запасних. Ми зберігали інтенсивність до самого реалізованого пенальті.

Яго Сікейра і Віталій Дахновський сьогодні не зіграли через мікроушкодження. Задня поверхня стегна після гри в Полтаві. Не вистачило часу для відновлення. Ми вирішили їх поберегти. Хоча, вони дуже хотіли зіграти.

Я виріс на матчах Динамо. Тому ця нічия для мене — дуже важлива. Як і ця перша нічия на рівні УПЛ загалом", - сказав тренер.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес — Динамо.