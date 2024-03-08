Сергій Ребров оголосив склад збірної України, який готуватиметься до матчу плей-оф за вихід на Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.
СЕРГІЙ РЕБРОВ, ФОТО ПРЕС-СЛУЖБИ УАФ
08 березня 2024, 12:05
Головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів, які готуватимуться до березневих матчів національної команди.
До основного реєстру ввійшли 26 виконавців, ще четверо перебуває в резервному списку.
Склад збірної України
Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).
Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов (обидва — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар Донецьк), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія).
Півзахисники: Олександр Зубков, Георгій Судаков (обидва — Шахтар Донецьк), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1 Дніпро), Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа Генуя, Італія).
Нападники: Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Данило Сікан (Шахтар Донецьк), Владислав Ванат (Динамо Київ).
Резервний список: Дмитро Різник, Єгор Назарина (обидва — Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Олексій Гуцуляк (СК Дніпро-1 Дніпро).
Нагадаємо, що 21 березня збірна України в Зениці в межах півфіналу плей-оф відбору Євро-2024 зіграє проти Боснії і Герцеговини, а 26 березня проведе матч у Вроцлаві з Ізраїлем або Ісландією.