Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стала відома заявка збірної України на березневі матчі

Сергій Ребров оголосив склад збірної України, який готуватиметься до матчу плей-оф за вихід на Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

СЕРГІЙ РЕБРОВ, ФОТО ПРЕС-СЛУЖБИ УАФ