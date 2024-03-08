Україна

Захисник криворізького Кривбасу Данило Бескоровайний поділився думками про суботній домашній матч 20 туру УПЛ проти київської Оболоні.

9 березня Кривбас прийматиме Оболонь в рамках 20 туру УПЛ. Напередодні захисник криворізького клубу Данило Бескоровайний дав оцінку супернику.

"Вже розібрали опонента. Команда дуже хороша в плані оборони, грають компактно. Вивчаємо їх слабкі місця та аналізуємо фактори, які можуть принести нам успіх.

Ми дуже раді, що наші фани повертаються на трибуни. Дай Боже, зіграємо без сирен та усі отримають задоволення від футболу. Зробимо все, аби порадувати їх позитивним результатом", - сказав футболіст.

Матч відбудеться на стадіоні Гірник у Кривому Розі. Початок о 18:00.