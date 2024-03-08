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Наставник харків'ян поділився своїми думками перед грою з ЛНЗ.

Головний тренер харківського Металіста 1925 Віктор Скрипник прокоментував майбутній матч УПЛ проти черкаського ЛНЗ.

"Ті висновки, які ми робимо, я сподіваюсь, що за їх допомогою достукаємося до хлопців. Вони розуміють, вони засмучені після поразки. Але це футбол, це життя. На кожному тренуванні ми прагнемо виконувати ту працю, про яку ми домовляємося і робимо.

Складно сказати у якому психологічному стані команда, час лікує. Для хлопців це не перша поразка, проти цього потрібно боротися, на це ми і налаштовуємося. Напевно, що ми хочемо показати наш найкращий футбол, краще ставлення до нашої праці. Складно, але іншим також складно.

Звісно, ми очікуємо, що хлопці зроблять правильні висновки. Проте можна казати все, що заманеться. Усе покаже виключно гра. Я сподіваюсь, що ми на правильному шляху й працюємо для цього.

Гра на гру не приходиться, як то кажуть. ЛНЗ програв Кривбасу. Але ми дивилися цю гру, можливо, то був не їхній день. Потім гра проти Полісся, проти суперника, який мріє про єврокубки, хлопці з ЛНЗ стояли в обороні, вибігали в атаки. Я кажу, що той, хто більше хоче, той і отримує. Так сталося, що в кінці матчу Бойко зробив помилку. Але, ще раз кажу, подібне може трапитися з будь-яким гравцем. ЛНЗ зіграли на нуль, перемогли сильного суперника. Напевно, що це надасть їм якісь позитивні емоції та впевненість для цієї команди. Нам уже немає куди відступати, ми прагнемо дивитися тільки на себе. Ми концентруємося на тих моментах, де ми просідали чи погано грали проти Минаю.

Той тренер, який там є, він уже знає УПЛ, багато років тут працював. У них є досвідчені футболісти, які там грають. Той же Олійник, який, як я казав, для нього немає секретів у футболі, що й показала гра проти Полісся, адже він був там, де потрібно, забив гарний гол, дуже емоційно святкував цей гол. Сподіваюсь, що це не трапиться в матчі проти нас. Ще раз кажу: ЛНЗ — це хороша команда, але ми маємо на себе дивитися і будемо концентруватися тільки на собі", — наводить слова Скрипника прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Металіст 1925 — ЛНЗ відбудеться сьогодні, 8 березня, о 15:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.