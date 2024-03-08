Україна

Наставник закарпатської команди поділився емоціями після гри з Зорею.

Головний тренер Миная Желько Любенович прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти луганської Зорі (0:2).

"Луганська Зоря дійсно залишилась у моєму серці. Шість років грав за команду, ще два працював. Зоря краще виглядала й здобула закономірну перемогу. У нас мало що виходило з того, про що домовлялись. Можна сказати, що це я програв гру й беру на себе відповідальність.

Всі футболісти Зорі зіграли на дуже високому рівні. Герреро якісний футболіст, теж саме стосується Антюха. Всі бачили, що вони робили на полі і розуміють їх внесок у перемогу.

Петька не вистачало, він основний наш футболіст. Але Семотюк непогано замінив його, хоча й довелось замінити через отриману жовту картку. Спочатку рефері продемонстрував червону й добре, що є система ВАР, яка виправила помилку арбітра", — наводить слова Любеновича прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Минай.