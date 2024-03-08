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Керманич Металіста 1925 прокоментував результат матчу проти ЛНЗ.

Головний тренер Металіста 1925 Віктор Скрипник висловився щодо поєдинку з ЛНЗ у 20 турі УПЛ, передає офіційний сайт харків'ян.

Металіст 1925 — ЛНЗ 1:1 Відео голів та огляд матчу 08.03.2024

Скрипник зазначив, що команда сьогодні вперше зіграла "ромбом" і, як для першого разу, дуже непогано виглядала.

"Коли ти програєш, а у підсумку не програв — залишаються позитивні емоції. Коли ти попереду, але втрачаєш перемогу, йдеш до роздягальні сумний. Ми дуже хотіли та сподівались на позитивний результат, ми вперше сьогодні зіграли "ромбом". Перші півгодини гри мені сподобались, але загалом ще не все виходить. Ми відштовхуємось від суперника та обираємо тактику на гру, сьогодні вирішили зіграти саме "ромбом" і як для першого разу, дуже непогано виглядали. Не були командою, яка подалі вибиває м'яч, грали у футбол, але і суперник намагався робити те саме. Дуже важко грати проти суперника, який впевнений у собі і з певним запасом у турнірній таблиці. Вони грають вільно та немає того "головного болю", як у нас. Привітав хлопців, що перервали серію із поразок. На жаль, ми не перемогли, але ще попереду матчі і сподіваюсь, що у нас все буде гаразд", — заявив він.

Спеціаліст розповів, що за місяць-два важко одразу все перевернути догори дригом у команді.

"Команді потрібно звикнути до тренувального процесу, тих вправ, які ми їм пропонуємо та нашим вимогам. Так само було у Ворсклі, де знадобився час, щоб все сталось. І зараз вони на тому місці, на яке заслуговують. Сподіваюсь, що найближчим це станеться і у мене з Металістом 1925. Бажання у хлопців є, очі горять. Чекаємо на наступну гру", — сказав Скрипник.

Він також поділився, що сказав своїм підопічним після гри.

"Сказав, що вони молодці. Не опустили руки після пропущеного голу, хотіли та пішли вперед. Але цього нам не вистачило для перемоги. Треба мати запас міцності, а у нас, забиваємо Динамо та злякались, почали грати від захисту. Хоча ми від них вимагали іншого, хоча це Динамо, але грати можна з усіма та усіх перемагати. Проте я розумію, на все потрібен час, а у нас його немає. Через два місяці будемо рахувати, де ми будемо. Але коли у гравців очі горять, сподіваюсь, що все буде добре", — зазначив керманич харків'ян.

Скрипник висловився щодо підготовки до матчу проти львівського Руху у наступному турі УПЛ.

"Будемо дивитися суперника. Ми граємо з Рухом, там потужна команда, вони грають за різними схемами, але я намагаюсь завжди мати козирі в рукаві. Будемо їх розбирати", — сказав головний тренер Металіста 1925.

Він також прокоментував повернення Вадима Червака на рідну для нього позицію центрального захисника.

"На рахунок Ігора Курила, він вибув до кінця сезону, на нього очікує операція на коліні. Тому так, Вадим Червак один із основних кандидатів на цю позицію, яка є для нього рідною. У нас є Владлен Юрченко, який може зіграти на декількох позиціях, сьогодні закривав "шістку" та інші гравці, які можуть там зіграти. Що стосується Червака, я його бачу в захисті", — пояснив Скрипник.

Нагадаємо, Металіст 1925 і ЛНЗ поділили очки, обмінявшись голами у другому таймі.