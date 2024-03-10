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Керманич житомирян прокоментував невдалий виступ команди проти Олександрії.

Житомирське Полісся напередодні в рамках двадцятого туру української Прем’єр-ліги на власному полі поступилось Олександрії.

Полісся — Олександрія 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри з журналістами на прес-конференції спілкувався асистент головного тренера "вовків" Юрія Калітвінцева Володимир Книш.

"Олександрія досить гарно і щільно поставила редути, але моменти були. Із тих самих кутових потрібно було щось витискати. Будківський мав момент із 6-ти метрів. Для таких ігор по весні — це дуже важливо, використовувати моменти. Ми не використали і отримали контратаку.

Але скажу так: у першому таймі потрібно грати інтенсивніше. Те, що пропустили на перших хвилинах — не вистачило концентрації. Це ж був не такий важкий м’яч — центральний захисник отримує м’яч за голову, а це вже помилка. Крайній захисник його не підстрахував — це теж помилка.

У перерві ми зробили корективи, які стосуються тактичних дій. Ну, і мотиваційні слова футболісти теж почули.

Ми вивчали суперників, а вони грають так вже не першу гру: пресингують, потім дисципліновано відходять на свою половину. Роблять все для того, щоб якісно заважати супернику не починати атаки. Усе це було враховано і ми повинні були грати швидше", — заявив український фахівець.

У наступному турі житомирське Полісся гратиме в гостях у київської Оболоні.