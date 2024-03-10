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Керманич Кривбасу прокоментував перемогу над Оболонню.

Криворізький Кривбас у двадцятому турі української Прем’єр-ліги обіграв київську Оболонь у домашньому поєдинку.

Кривбас — Оболонь 1:0 Відео голу та огляд матчу УПЛ

Головний тренер "червоно-білих" Юрій Вернидуб після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Ми чекали на цю гру й розуміли, якою вона буде. У попередніх двох турах суперник грав за схемою в чотири захисники, але ми з моїми помічниками чомусь були впевнені, що сьогодні будуть діяти в п’ять. Тому ми готувались саме до цієї схеми.

Перший тайм був повністю під нашим контролем. Були моменти, десь не вистачало цієї останньої передачі, останнього удару по воротам. Хоча і в Оболоні був свій момент, коли наш Андрій Кліщук виручив команду.

У другому також почали з позиції сили. Створювали моменти, забили непоганий гол. Але після цього згодом почали грати на збереження результату, адже всі хотіли перемогти.

Оболонь почала грати лонгболлами, нав’язувати боротьбу, але в цьому ми їм не поступились. Радий за хлопців, за наш клуб Кривбас, фанатів, уболівальників. Із завтрашнього дня будемо вже готуватись до Колосу.

Я б не сказав, що зараз відбуваються якісь експерименти із складом. Хлопці знають, що я даю шанс усім. Хто сильніший, той грає. Основний склад зараз це ті, яка краще провели зимовий збір. Кожен футболіст повинен мені доводити постійно, що він кращий за інших.

Кривбас мав стомлений вигляд? Я так не думаю. Фізично ми точно не програли. Можливо, десь психологічно після Шахтаря було непросто. Але я налаштовував команду, що треба забути той матч. Треба вставати з колін та рухатись далі. Що вони й зробили. Якщо ти маєш характер, ти завжди будеш рухатись уперед. Дуже радий за команду.

Іліч? Це основний гравець, який відіграє важливу роль в команді. Сьогодні замість нього грали Татарков та Вакулко. Вони непогані виглядали. Оболонь — бійцівська команда. Тому грали футболісти, у яких є стрижень, характер.

Для мене Вакулко — гравець основного складу. Але те, що Юрій поки тільки виходить на заміну, це через певні обставини. Збори він провів добре, але отримав травму. Тому й зараз поки виходить на заміну. Але я його бачу гравцем основного складу. У нього все попереду.

По Жану По також немає жодних питань. Але поки що грають інші. Треба терпіти та працювати, шанс буде в кожного. По Кліщуку теж без особливих моментів — він грав, грає та буде грати. Якщо побачу, що він утомився, то у нас є Маханьков, Хома. Усі хлопці працюють та чекають на свій шанс.

Чемпіонські амбіції? Я від них не відмовляюсь. Якщо в мене не буде цих амбіцій, то навіщо мені працювати. Не хочу про них говорити постійно, адже є такі команди як Динамо, Шахтар, Дніпро-1. Ми ж потихеньку будуємо команду, яка обов’язково досягне високих результатів.

Наостанок, вітаю всіх жінок, особливо тих, які зараз на фронті та боронять нашу країну. Цим жінкам низький уклін. Але й ті, хто знаходяться зараз поряд із нами, вони також нам дуже допомагають. Вітаю всіх жінок. Любові вам, щастя, краси. Адже українки — найгарніші жінки у світі. Красивіших за українок не було, нема й не буде", — заявив український фахівець.

У наступному турі криворізький Кривбас прийматиме ковалівський Колос.