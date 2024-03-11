Україна

Наставник юнацької збірної відповів на запитання перед стартом еліт-раунду відбору Євро-2024.

Головний тренер юнацької збірної України U-19 Дмитро Михайленко прокоментував своє призначення, а також поділився думками щодо майбутнього старту команди в еліт-раунді відбору Євро-2024.

"Я багатьом хлопцям телефонував, списувався, до того ж у нас є аналітична група, яка була на кваліфікаційному раунді Євро, тому про здібності футболістів мені відомо багато. Також була нагода подивитися на тих гравців, які раніше були травмовані.

Мені скидали посилання на поєдинки з легіонерами, тренери ділилися фітнес-даними, і сам я розмовляв із хлопцями.

Крістіан Шевченко — це футболіст, який виступає в сильному чемпіонаті — я не думаю, що виникатимуть якісь питання щодо конкурентності англійської першості. Крістіан там грає та забиває, відзначившись в останніх семи матчах сім разів. Він пройшов академію Челсі, а це також говорить про знак якості гравця.

Еліт-раунд відбору Євро-2024: Крістіан Шевченко отримав дебютний виклик до збірної України U-19

Є невелике збудження, бо ця робота відрізняється від клубної. Більшу частину часу доводиться проводити біля монітора комп'ютера, переглядаючи потенційних кандидатів у збірну. Чекаю не дочекаюся, аби зустрітися з командою. Майбутній турнір швидкоплинний, усього три матчі, та й часу на підготовку замало. Немає можливості щось награвати — потрібно насамперед переконати підопічних, налаштувати їх на той футбол, який має дати результат.

Майбутні суперники — Швейцарія, Північна Македонія та Латвія. Хто серед них фаворит? Думаю, це Швейцарія. Кваліфікаційний раунд, у якому швейцарці обійшли Італію та Швецію, тому підтвердженням. Але в нас є інформація щодо всіх суперників. Важливо добре підготуватися, у футболі немає нічого неможливого.

Україна — футбольна нація. Зараз у зв'язку з російською агресією в нас немає можливості проводити товариські матчі, на відміну від інших збірних. Але в нас є характер, бажання перемагати, а це теж багато важить, тож наша команда теж перебуває у статусі одного з кандидатів на потрапляння у фінальну частину чемпіонату Європи", - наводить слова Михайленка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, перший матч у рамках еліт-раунду відбору Євро-2024 Україна проведе проти Північної Македонії. Гра відбудеться 20 березня.