Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Національна команда визначилася із планом підготовки до вирішальних матчів плей-оф відбору до Євро-2024.

Збірна України розпочне підготовку до вирішальних матчів плей-оф відбору Євро-2024 14 березня в іспанській Марбельї. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

На півдні Іспанії команда Сергія Реброва готуватиметься до 19 березня – на полях футбольного центру Банус. Легіонери прибудуть упродовж першого тижня зборів після матчів у своїх клубах.

19 березня делегація збірної України вирушить до Сараєва, де базуватиметься два дні до матчу плей-оф. Передматчеве тренування пройде на арені Біліно Поле у місті Зениця, за 70 км від столиці Боснії і Герцеговини.

21 березня о 21:45 за київським часом відбудеться півфінальний матч плей-оф відбору Євро-2024, у якому зіграють Боснія і Герцеговина та Україна.

22 березня "синьо-жовті" вирушать до польської Познані, де проведуть три дні та тренуватимуться у містечку Опалениця біля Познані.

25 березня підопічні Сергія Реброва переїдуть до Вроцлава, де проведуть офіційне тренування на полі стадіону Тарчинський Арена Вроцлав.

На 26 березня, о 21.45, запланований заключний матч березневого збору збірної України.

Нагадаємо, раніше став відомим список викликаних футболістів на березневі матчі.