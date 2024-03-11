Національна команда визначилася із планом підготовки до вирішальних матчів плей-оф відбору до Євро-2024.
УАФ
11 березня 2024, 12:45
Збірна України розпочне підготовку до вирішальних матчів плей-оф відбору Євро-2024 14 березня в іспанській Марбельї. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
На півдні Іспанії команда Сергія Реброва готуватиметься до 19 березня – на полях футбольного центру Банус. Легіонери прибудуть упродовж першого тижня зборів після матчів у своїх клубах.
19 березня делегація збірної України вирушить до Сараєва, де базуватиметься два дні до матчу плей-оф. Передматчеве тренування пройде на арені Біліно Поле у місті Зениця, за 70 км від столиці Боснії і Герцеговини.
21 березня о 21:45 за київським часом відбудеться півфінальний матч плей-оф відбору Євро-2024, у якому зіграють Боснія і Герцеговина та Україна.
22 березня "синьо-жовті" вирушать до польської Познані, де проведуть три дні та тренуватимуться у містечку Опалениця біля Познані.
25 березня підопічні Сергія Реброва переїдуть до Вроцлава, де проведуть офіційне тренування на полі стадіону Тарчинський Арена Вроцлав.
На 26 березня, о 21.45, запланований заключний матч березневого збору збірної України.
Нагадаємо, раніше став відомим список викликаних футболістів на березневі матчі.