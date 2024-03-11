Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Обох футболістів було переведено з резервного списку національної команди.

Захисника київського Динамо Олександра Тимчика та півзахисника Дніпра-1 Олексія Гуцуляка довикликали до лав збірної України на березневі матчі. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Обох футболістів було переведено з резервного списку національної команди.

Цього сезону Тимчик провів 17 матчів, у яких забив два м'ячі, а на рахунку Гуцуляка 24 гри, п'ять голів та три асисти.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов, Олександр Тимчик (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар), Богдан Михайліченко (Полісся), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія).

Півзахисники: Олександр Зубков, Георгій Судаков (обидва — Шахтар), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — СК Дніпро-1), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа, Італія).

Нападники: Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Данило Сікан (Шахтар), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список: Дмитро Різник, Єгор Назарина (обидва — Шахтар).

Нагадаємо, збірна України розпочне підготовчий збір, 14 березня, в іспанській Марбельї.