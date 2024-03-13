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Форвард Шахтаря прокоментував перемогу над Минаєм.

Донецький Шахтар напередодні обіграв закарпатський Минай на полі Арени Львів у рамках двадцять першого туру український Прем’єр-ліги.

Шахтар — Минай 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "гірників" Данило Сікан, на рахунку якого один забитий м’яч, розповів про своє враження від подій на полі.

"Команда провела хороший матч з повним домінуванням. Усі гравці виклалися на максимум і зіграли агресивно.

Епізод із появою лікарів? Я так до кінця й не зрозумів, що саме вони мені казали. Був невеличкий удар, після якого пішла кров, і через це вони радили замінити мене, але я почувався добре й вирішив продовжити гру.

Завжди намагаюсь створювати гольові моменти і допомагати команді своїми діями. Радію, що вдалось забити.

Мій гол — результат нашого агресивного футболу. Ми активно пресингували суперника, через що він помилився. Кевін віддав передачу, і я влучив з неробочої ноги в кут воріт. Мій гол — це надбання всієї команди.

Постійно відчуваю підтримку тренера й партнерів, бо це те, що складає основу команди. Важливо завжди підтримувати один одного, лише так зможемо досягти необхідного результату.

Позитивні моменти присутні у кожному матчі, а сьогодні вони полягали в тому, що ми домінували впродовж усього поєдинку. Команда розуміє, що саме в таких матчах здобувається чемпіонство. Завжди налаштовуємося на кожен матч максимально сконцентровано, і байдуже, на якому місці знаходиться наш суперник.

Так, перша сходинка додає впевненості, оскільки ми не залежимо від результатів інших команд та не сподіваємось на чиюсь утрату балів. Розраховуємо лише на себе, і якщо ми припустилися помилки, то вона є тільки нашою. Боротьба за чемпіонство триває, ми не маємо зупинятися, а, навпаки, кожної гри мусимо додавати.

Перерва на збірні? Тепер моя ціль — перемогти всіх суперників на шляху до Євро! Вирушаю до розташування збірної в позитивному настрої. Розумію, що збірна України має добре зіграти, усі гравці в чудовій формі. Сподіваюсь, ми будемо сконцентровані та досягнемо гарного результату", — заявив український виконавець.

У наступному турі донецький Шахтар зіграє гостьовий матч проти київської Оболоні.