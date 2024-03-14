Бразильський футболіст відновився після травми.
Марлон Гомес, ФК Шахтар
14 березня 2024, 19:49
Півзахисник донецького Шахтаря Марлон Гомес відновився після травми, повідомляє прес-служба "гірників".
20-річний бразилець отримав пошкодження у розташуванні молодіжної збірної Бразилії на початку лютого.
З цієї причини Марлон ще не дебютував у складі Шахтаря після зимового трансферу.
Однак зараз хавбек відновився і вже працює у загальній групі "гірників".
Також додамо, що завтра, 15 березня, Шахтар проведе товариський матч проти львівських Карпат.