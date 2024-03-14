Україна

Бразильський футболіст відновився після травми.

Півзахисник донецького Шахтаря Марлон Гомес відновився після травми, повідомляє прес-служба "гірників".

20-річний бразилець отримав пошкодження у розташуванні молодіжної збірної Бразилії на початку лютого.

З цієї причини Марлон ще не дебютував у складі Шахтаря після зимового трансферу.

Однак зараз хавбек відновився і вже працює у загальній групі "гірників".

Також додамо, що завтра, 15 березня, Шахтар проведе товариський матч проти львівських Карпат.