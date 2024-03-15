Україна

Тренер висловив свою думку щодо національної команди.

Доменіко Тедеско розповів щодо виступів збірної України у відборі Євро-2024 — цитує ресурс Команда №1.

"Важко відповісти на запитання, хто має найбільші шанси відправитися на чемпіонат Європи, адже потрапити туди є гордістю і престижем для будь-якої збірної. Природно, що в такій ситуації кожна з них максимально викладатиметься в цих матчах. І тут уже багато залежатиме від настрою, мотивації та готовності команд.

Однак, на мій погляд, із цієї четвірки претендентів найбільш реальні шанси пробитися на Євро до Німеччини має все-таки збірна України. І не тільки тому, що на папері її склад виглядає дещо кращим. За останні 2–3 роки у складі цієї збірної з'явилася ціла група молодих талановитих футболістів, які знайшли своє місце у дуже серйозних клубах Європи, де вони стали не простими статистами, а лідерами й авторитетами, про яких говорить вся футбольна Європа. Коли кістяк твоєї збірної складають гравці, які виступають у п'ятірці найсильніших чемпіонатів континенту, це вже серйозний і вагомий аргумент. Але для мене важливий і інший момент – це стиль гри команди, її футбольна філософія та пріоритети. Футбол, у який сьогодні грає збірна України, – це сучасний, модерний, європейський рівень".

Збірна України зіграє з Боснією та Герцеговиною 21 березня на виїзді.