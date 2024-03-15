Україна

Коментар наставника щодо матчу українського чемпіонату.

Руслан Ротань дав коментар щодо матчу з Ворсклою - цитує тренера УПЛ ТБ.

"Перший тайм не вийшов з однієї причини — ми давали забагато часу гравцям Ворскли, коли вони виходили з оборони. Ми не продовжували давити на воротаря і давали час. В деяких моментах виходило так, що Ворскла вибігала в контратаки.

Мотивували тим, що нам, перш за все, потрібні перемоги. Такі перемоги дають багато команді.

Це перемога для нас та для вболівальників, які нас підтримували.

В другому таймі ми були командою, яку ми хочемо бачити. Це і надійніший контроль, і реакція при втраті м’яча. Тому весь другий тайм пройшов на половині поля Ворскли.

Я вважаю, що всі хлопці добре попрацювали. Було тяжко, коли втрачали м’яч — старались одразу пресингувати. Так ми заробили кутовий. І ще були моменти, де ми могли забивати.

За що отримав жовту картку. Це емоції. Вони десь навіть завели команду. Тому що в першому таймі ми давали час і повільно переміщались. Дуже сідали там, де непотрібно було".

Завдяки голу Кирила Ковальця Олександрії вдалося мінімально виграти у Ворскли.