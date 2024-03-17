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Керманич Металіста 1925 прокоментував поразку від Руху.

Харківський Металіст 1925 у домашньому матчі в рамках двадцять першого туру української Прем’єр-ліги зазнав поразки від львівського Руху.

Металіст 1925 — Рух 1:4 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Головний тренер "жовто-синіх" Віктор Скрипник після завершення гри прокоментував виступ власних підопічних.

"Із тим, як ми грали перший тайм, то результат по ділу. Коли зрозуміли, як треба грати, то вже було запізно. Маємо те, що маємо. Ніхто не чекав від нас, що ми повинні феєрити. Рух — потужна команда, яка бореться за єврокубки, хлопці грають багато років разом. Усе по ділу.

Пенальті на початку гри? Це не моя компетенція, я не люблю казати про дії арбітрів. Я дивлюсь на свою команду й важко, коли хлопці роблять не те, про що ми домовлялись.

Ми очікували на важку гру, велику кількість боротьби, яку ми програвали. Потім вилучення в суперників, м’яч ми почали тримати, молодці, що забили хоча б гол. А загалом, усе по ділу.

Напевно, гра змінюється, якщо щось трапляється на полі. Будь-який гол змінює гру, але ще був час. Пенальті — це пенальті, це не так трагічно, але не в нашому випадку сьогодні.

У футбол грає не тактика проти тактики, а ті принципи, коли ти володієш м’ячем чи суперник. Коли ми були з м’ячем то були епізодично у формації ромбу, а так — класичні 4-4-2.

Щодо стану Арі, то наразі нічого не відомо. Будемо чекати на вердикт лікарів.

Як витягати команду з кризи? Та як, будемо ще більше працювати і налаштовуватися на наступну гру. Це наш шанс себе реабілітувати", — заявив український фахівець.

У наступному турі харківський Металіст 1925 зіграє в гостях у луганської Зорі.