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Форвард Руху прокоментував перемогу над Металістом 1925.

Львівський Рух у гостьовому матчі в рамках двадцять першого туру української Прем’єр-ліги переграв харківський Металіст 1925.

Металіст 1925 — Рух 1:4 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Нападник "жовто-чорних" Ілля Квасниця, на рахунку якого зароблений пенальті та забитий м’яч, після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Головне, що вдалось перемогти. Можливо, другий тайм ми зіграли гірше, аніж першу половину матчу, але вилучення внесло корективи у нашу гру. Добре, що змогли забити чотири голи в першому таймі й потім спокійно довести справу до кінця.

Ми багато працюємо на тренуваннях, награємо як позиційну атаку, так і контратаки, тож нічого дивного, що сьогодні Рух реалізував свої моменти й швидко забезпечив собі велику перевагу за рахунком. Щодо мого голу, то Євгеній Пастух віддав хорошу передачу, я вискочив віч-на-віч та забив.

Приємно здобувати такі перемоги і хочеться продовжувати в тому ж дусі й надалі. В УПЛ немає зараз легких суперників, тож не можна збавляти обертів, а треба продовжувати плідно працювати", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух зіграє вдома проти черкаського ЛНЗ.