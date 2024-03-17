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Головний тренер Вереса Олег Шандрук прокоментував перемогу над Чорноморцем (1:0) у 21 турі УПЛ.

Олег Шандрук здобув першу перемогу на чолі Вереса. Рівненька команда заробила три очки в грі з Чорноморцем (1:0 в рамках УПЛ. Після перемоги наставник народного клубу дав свій коментар.

"Складний для нас матч. Також повпливала на гру годинна перерва через сигнал повітряної тривоги. Налаштуватися на гру знову після цього непросто. Тому стартові хвилин двадцять після перерви нам не вдалися.

На мою думку, ми недоналаштувалися. Були неготові до другого тайму. Це теж непростий етап для нас. Будемо ще не раз з командою по-чоловічому про це говорити. Натомість потім ми непогано пресингували і створювали хороші моменти. Намагалися уникнути нервової кінцівки.

Радує кількість створених моментів, але ми все ще мало забиваємо. Напевно, саме через такі ігри хлопці мають здобути впевненість в собі.

Сьогодні повернулися у гру Віталій Дахновський і Яго Сікейра, які не грали проти Динамо. Натомість ми не могли розраховувати на Жуліо Сезара і Євгенія Шевченка. Довірили місце на полі тим, хто був краще готовий. Щодо вибору Євгена Паста — то в нас два рівноцінних голкіпери зараз. Сьогодні довірилися йому і Євген не підвів.

Перемога додає позитиву. Але ми домовилися не дивитися в турнірну таблицю. Нам потрібно перемагати в кожній грі. У турнірну таблицю подивимося після завершення чемпіонату" — резюмував Шандрук.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чорноморець — Верес у 21 турі української Прем'єр-ліги-2023/24.