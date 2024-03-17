Україна

Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук прокоментував поразку одеситів у матчі 21 туру УПЛ проти Вереса (0:1).

Чорноморець поступився Вересу (0:1) в матчі УПЛ. Після гри наставник "моряків" Роман Григорчук дав оцінку виступам своєї команди на тлі трагедії в Одесі.

"Стільки трагічних подій... Ще додалася ця гра. Складно говорити та аналізувати, але ми маємо набратися терпіння та сил, продовжувати працювати. Програли матч, який не повинні програвати. Як і минулого туру. Потрібно грати краще в атаці, щоб перемагати, створювати більше та реалізовувати.

Гол не можемо забити – на позитивний результат неможливо розраховувати. Думаю, ми з усім упораємося. Головне – бути сильними", – сказав Григорчук.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чорноморець — Верес у 21 турі української Прем'єр-ліги-2023/24.