Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук прокоментував поразку одеситів у матчі 21 туру УПЛ проти Вереса (0:1).
РОМАН ГРИГОРЧУК, ФОТО ФК ЧОРНОМОРЕЦЬ ОДЕСА
17 березня 2024, 18:47
Чорноморець поступився Вересу (0:1) в матчі УПЛ. Після гри наставник "моряків" Роман Григорчук дав оцінку виступам своєї команди на тлі трагедії в Одесі.
"Стільки трагічних подій... Ще додалася ця гра. Складно говорити та аналізувати, але ми маємо набратися терпіння та сил, продовжувати працювати. Програли матч, який не повинні програвати. Як і минулого туру. Потрібно грати краще в атаці, щоб перемагати, створювати більше та реалізовувати.
Гол не можемо забити – на позитивний результат неможливо розраховувати. Думаю, ми з усім упораємося. Головне – бути сильними", – сказав Григорчук.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чорноморець — Верес у 21 турі української Прем'єр-ліги-2023/24.