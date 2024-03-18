Україна

Андрій Понєдєльнік розповів про перемогу у домашньому матчі проти Колоса.

Захисник Кривбасу Андрій Понєдєльнік прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Колоса (1:0).

"Дуже класні емоції. Так, гра була дуже важкою, але ми здобули три важливі залікові пункти. Щасливі, що дотиснули суперника.

Матч був присвячений памʼяті наших фанатів, які загинули, захищаючи незалежність України? Це незабутній та важливий момент для всіх присутніх на стадіоні. Ми присвячуємо матч та перемогу людям, які поклали своє життя за Україну, нашу свободу та незалежність. Безмежна повага їм та тим, хто зараз перебуває на фронті. Від них залежить майбутнє України.

Колос — дуже солідна команда з досвідченими гравцями. Гра добре поставлена. Легко точно не було. Радий, що ми досягли потрібного для нас результату. Кожен з нас працює задля перемоги. Постійно сумлінно тренуємось та виконуємо свою роботу", — наводить слова Понєдєльніка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Колос.