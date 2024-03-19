Україна

На прохання головного тренера у червні збірна України проведе три контрольні матчі.

У червні збірна України проведе три товариські матчі. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Останнім суперником із трьох стала збірна Німеччини, матч із якою відбудеться 3 червня.

Поєдинок пройде в Нюрнберзі на стадіоні Мак Морлок, о 20:45 за місцевим часом.

До цього моменту Україна та Німеччина зустрічалися дев'ять разів — п'ять перемог "бундестім" та чотири нічиї, остання з яких була влітку минулого року у Бремені (3:3). Це була перша гра для Сергія Реброва на чолі збірної.

Нагадаємо, у червні Україна, окрім матчу з Німеччиною, проведе спаринги проти Польщі (7 червня) та Молдови (11 червня).

Раніше повідомлялося, що збірна України зібралася у повному складі напередодні матчу проти Боснії і Герцеговини.