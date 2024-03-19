Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український вінгер має м'язове пошкодження.

На п'ятий день іспанських зборів збірна України зібралася у повному складі, повідомляє прес-служба УАФ.

Всі 28 футболістів, викликаних головним тренером Сергієм Ребровим, зібралися на вечірньому тренуванні, але програма для гравців була різною.

Легіонери, які тільки прибули до збірної – Руслан Маліновський, Артем Довбик, Богдан Михайліченко, Михайло Мудрик, Сергій Сидорчук та Роман Яремчук – провели пробіжку та провели комплекс вправ на відновлення м'язів.

Водночас вінгер Віктор Циганков, який пошкодив медіальну колатеральну зв'язку колінного суглоба, працює за індивідуальною програмою. За словами лікарів, у його відновленні є позитивна динаміка.

Інші гравці виконували тренерські завдання, зосередившись на роботі з м'ячем.

Також наголошується, що на теоритичних заняттях вже почали розбирати тактичні побудови збірної Боснії і Герцеговини, тож підготовка виходить на фінальний рівень.

Сьогодні, 19 березня, "синьо-жовті" проведуть завершальне тренування у Марбельї, після чого вирушать до столиці Сараєво.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов, Олександр Тимчик (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар), Богдан Михайліченко (Полісся), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія).

Півзахисники: Олександр Зубков, Георгій Судаков (обидва — Шахтар), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — СК Дніпро-1), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа, Італія).

Нападники: Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Данило Сікан (Шахтар), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список: Дмитро Різник, Єгор Назарина (обидва — Шахтар).

Нагадаємо, півфінальний матч плей-оф кваліфікації Євро-2024 Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня й розпочнеться о 21:45 за Києвом.