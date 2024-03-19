Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером проєкту, брендом "Clear", пропонує до вашої уваги онлайн-трансляцію стикового матчу за вихід на чемпіонат Європи.

У четвер, 21 березня, відбудеться стиковий матч за вихід на Євро-2024, у якому зіграють збірна Боснії і Герцеговини та збірна України.

Матч пройде на стадіоні Біліно Полє у Зеніці. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Онлайн-трансляція буде доступна у цьому матеріалі в день матча.

У випадку перемоги національна збірна України зіграє з переможцем пари Ізраїль — Ісландія 26 березня.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов (обидва — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар Донецьк), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія).

Півзахисники: Олександр Зубков, Георгій Судаков (обидва — Шахтар Донецьк), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1 Дніпро), Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа Генуя, Італія).

Нападники: Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Данило Сікан (Шахтар Донецьк), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список: Дмитро Різник, Єгор Назарина (обидва — Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Олексій Гуцуляк (СК Дніпро-1 Дніпро).