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Своїми думками щодо підготовки команди поділилися Костянтин Вівчаренко і Артем Смоляков.

Молодіжна збірна України у Туреччині продовжує підготовку до товариського матчу проти Марокко U-23 та Азербайджану в рамках відбору Євро-2025.

Своїми думками про хід підготовки збірної поділилися захисники – Костянтин Вівчаренко та Артем Смоляков.

"Усе чудово, настрій добрий, тренуємося в гарних умовах. Важкий переліт був, але нічого. Перші два дні — відновлювання після важкої дороги. Є тижневий цикл, будемо готуватися до двох ігор, намагатимемося перемогти", — сказав Вівчаренко.

"Було інтенсивне тренування, відновилися. У готелі є все — басейн, масажні... Настрій у команді гарний. Я дуже радий бачити хлопців. Завдання тренерський штаб ставить максимальні, як завжди. Треба викладатися в кожній грі, дотримуватися тих принципів, які нам прищеплюють", — зазначив Смоляков.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Павло Ісенко (Ворскла), Руслан Нещерет (Динамо Київ), Яків Кінарейкін (Дніпро-1).

Захисники: Ілля Крупський (Ворскла), Костянтин Вівчаренко (Динамо Київ), Арсеній Батагов (Зоря), Артем Смоляков (Полісся), Віталій Роман, Богдан Слюбик (обидва — Рух), Володимир Салюк (Чорноморець).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Євген Павлюк (Ворскла), Назар Волошин (Динамо Київ), Валентин Рубчинський, Олег Очеретько (обидва — Дніпро-1), Олександр Яцик (Зоря), Максим Хлань (Лехія, Польща), Борис Крушинський (Полісся), Ілля Квасниця (Рух), Іван Варфоломєєв (Слован, Чехія), Максим Брагару (Чорноморець).

Нападники: Ігор Горбач (Зоря), Ігор Краснопір (Оболонь).

Нагадаємо, спаринг проти Марокко U-23 відбудеться 22 березня о 20:00 за Києвом. 26 березня відбудеться відбірковий поєдинок проти Азербайджану. Початок о 14:00 за Києвом.