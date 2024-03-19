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Іспанський фахівець поділився своїми думками щодо підготовки молодіжної збірної.

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса прокоментував підготовку національної команди до спарингу проти Марокко, а також відбірного матчу Євро-2025 проти Азербайджану.

"Ми сформували фінальну заявку після того, як настало розуміння, хто з гравців поїде до національної збірної. Також ми враховували, хто з потенційних кандидатів травмований. Сподіваюся, що всі, хто ввійшов до фінальної заявки, будуть здорові.

Минулий матч з Азербайджаном був складним. Ми пробували, але не без труднощів знайшли спосіб, як завдати азербайджанцям найбільших проблем. Ми знали, що вони будуть захищатися й що нам треба бути готовими до контратак. Мій висновок — нам потрібно покращити свою гру, щоб провести якісний матч проти Азербайджану та продовжити нашу позитивну серію.

Весь тиждень ми будемо разом працювати в Антальї, проведемо товариську гру проти Марокко U-23. Звісно, подивимося й матч Азербайджану проти Англії, але не наживо, а по відео.

Найбільш важливим є те, що вони змінили головного тренера. Ми знаємо про якості, властиві цій збірній, в її складі креативні гравці, здатні діяти один в один. Побачимо. Але однозначно це буде хороший тест для нас. Як я завжди кажу, нам потрібно бути наближеними до найкращих версій самих себе, щоб вдало себе проявити проти таких команд.

Матч з Марокко важливий зокрема тому, що в нас хороший суперник. І гравці мають проявити себе. Ми хочемо надати їм таку можливість. Хотілося б перевірити якомога більше виконавців на полі в цьому поєдинку", — наводить слова Мельгоси прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч проти Марокко U-23 відбудеться 22 березня в Анталії, а поєдинок проти Азербайджану заплановано на 26 березня.