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Руслан Ротань поділився своїми думками після жеребкування Олімпійських ігор 2024 року.

Головний тренер олімпійської збірної Руслан Ротань прокоментував результати жеребкування чоловічого футбольного турніру Олімпіади-2024.

Нагадаємо, "синьо-жовті" зіграють проти Аргентини, Марокко та третьої команди Азії, яка стане відома пізніше.

"Група випала досить сильна, утім, на Олімпіаді слабких команд і не буває. Аргентина не потребує рекомендацій, це один з головних фаворитів турніру, ще й, радше за все, з Мессі у складі. З Марокко невдовзі грає наша молодіжна збірна, тож побачимо потенціал африканців. Але всі знають, якими щедрими на таланти є команди із цього регіону. Свіжий приклад — виступ національної збірної Марокко на останньому чемпіонаті світу. Щодо третьої команди Азії, то, може, це буде Японія, з якою нам належить зустрітися найближчим часом? Із сьогоднішнього дня починаємо готуватися до форуму. Аби гідно показати себе, нашу країну і намагатися досягнути найвищих цілей

Багато розмов точилося і точиться з приводу доцільності матчу в Японії. Так, знову ж таки з різних причин ми не змогли зібратися в тому складі, який здобув право поїхати до Франції на Олімпіаду, але сьогодні ніхто не може сказати, які саме футболісти поїдуть на цей турнір.

Всі ви знаєте, що Олімпійські ігри проходитимуть не в дати ФІФА, а це означає, що клуби можуть не відпускати своїх гравців. Ми говорили на цю тему з президентом УАФ Андрієм Шевченком, і він сказав, що буде допомагати у процесі діалогу з клубами. Від себе зазначу, що я впевнений, що принаймні наші клуби вкотре проявлять свою патріотичну позицію. Вона дуже важлива саме в цей час, а Шахтар, Динамо та інші українські команди завжди працювали на інтереси нашої країни.

Організувати цей збір було дуже непросто, і я вдячний керівництву УАФ за те, що воно його все ж таки організувало. Ми зібралися в Угорщині, на тренувальній базі ФК Сегед. Тут чудові умови для роботи. Дуже непросто було визначитися зі складом, адже список гравців на відкриття японських віз потрібно було надати ще два місяці тому. По суті, нам довелося вгадувати, кого запросять до національної та молодіжної збірних, які проводять офіційні матчі, а кого — ні. Внесли свої корективи й травми — через них на збір не приїхали лідери команди Артем Бондаренко, Дмитро Криськів та Микола Михайленко.

Перше, що я сказав футболістам? Я привітав їх з історичною подією — усі вони можуть стати учасниками дебютного матчу олімпійської збірної України. Успіхи в молодіжній команді потрібно забути, але взяти все найкраще звідти — наші чудові стосунки та повагу в колективі, наші принципи гри та її ідею. Це вже нова команда, і кожен із хлопців може себе проявити та поїхати на Олімпіаду.

Ми викликали вісім гравців, які ще не працювали під нашим керівництвом у збірній, проте половина з них чудово знає наші принципи по роботі в Олександрії. Тому новачків не так і багато. Дуже добре, що на початку літа ми візьмемо участь у престижному міжнародному турнірі в Марселі. Там буде достатньо матчів, і туди ми зможемо поїхати з гравцями молодіжної збірної, в якої не буде офіційних виступів. Сподіваюся, що матч у Фукуоці додасть нам головного болю щодо вибору складу.

В Японії на нас чекає дуже цікавий поєдинок. Господарі готуються до молодіжного Кубку Азії, де будуть розіграні путівки на Олімпіаду. Японці ретельно готуються до цього турніру. У них дуже зіграна команда, яка виступає разом уже більше трьох років.

У збірну Японії U-23 викликали шістьох легіонерів, які виступають в європейських чемпіонатах. Шість гравців залучалися до національної збірної країни. Ми бачили багато матчів за участю японців — з Аргентиною, США, ігри кваліфікації Кубку Азії. 22 березня наш суперник проводить спаринг із Малі — ще одним учасником Олімпіади. Сподіваюся, що в нас буде можливість переглянути й цей поєдинок.

Часу не так багато, але я бачу, що наші футболісти дуже зосереджено та відповідально ставляться до теоретичних та практичних занять. Звісно, свої корективи може внести тривалий переліт, але це ще одне випробування, яке нам потрібно пройти. Я вірю, що хлопці з ним упораються", — наводить слова Ротаня прес-служба УАФ.

Нагадаємо, вже 25 березня Україна зіграє товариський матч проти Японії U-23.