Україна

Оренда 23-річного ганського захисника розрахована до кінця сезону.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Хартса Конаду Ядомом.

Орендна угода з 23-річним ганцем розрахована до кінця нинішнього сезону і у криворіжців буде опція викупу футболіста.

У команді Юрія Вернидуба футболіст виступатиме під 86 номером.

До Кривбасу Конаду виступав у ганській Прем'єр-лізі за Хартс та ВАФУ, де відіграв понад 100 матчів, забивши дев'ять голів. Також на його рахунку сім матчів за збірну Гани та один гол.