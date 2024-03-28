Україна

Півзахисник Вересу прокоментував товариський матч проти Рот-Вайс Ессен.

Рівненський Верес заповнив березневу міжнародну павзу благодійним матчем проти Рот-Вайс Ессену, який виступає в Третій німецькій Бундеслізі, поступившись суперникам із рахунком 1:3.

Рот-Вайсс Ессен — Верес: онлайн відеотрансляція товариського матчу

Після гри півзахисник "червоно-чорних" Дмитро Шастал, на рахунку якого єдиний гол його команди, оцінив цей міжнародний виступ.

"Гол — награна ситуація. Та й позиція була така, що треба було бити. Загалом — хороший матч. Було дуже приємно бачити на німецькому стадіоні стільки українських вболівальників. Це — украй важлива підтримка. Ми вже маємо її і на українських стадіонах. Але хочеться ці емоції відчувати ще більше.

Щодо виклику на матч і дебюту гравців академії — думаю, це буде хорошою мотивацією для усіх молодих хлопців. Це демонструє, що перша команда — вона насправді не так далеко. І лише праця відділяє кожного з них від цього кроку вперед.

Загалом, Ессен — гарне європейське місто. Але Україна — це теж Європа, ми рухаємося у правильному напрямку", — заявив український виконавець.

Наступний матч рівненський Верес проведе вдома проти криворізького Кривбасу в рамках УПЛ.