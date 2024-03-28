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Півзахисник Вересу прокоментував товариський матч проти Рот-Вайс Ессен.

Під час березневої міжнародної павзи рівненський Верес вирішив провести благодійний матч проти Рот-Вайс Ессен, який виступає в Третій німецькій Бундеслізі, поступившись суперникам із рахунком 1:3.

Рот-Вайсс Ессен — Верес: онлайн відеотрансляція товариського матчу

Після гри півзахисник "червоно-чорних" Віталій Дахновський, який використав цей виїзд для того, аби зробити пропозицію своїй дівчині Юлії, оцінив цей міжнародний виступ.

"Давно думав про це. Лише не знав, як це зробити красиво. Хотів освідчитись ще перед домашнім матчем чемпіонату проти Колоса. Але потім вирішив, що краще буде зробити це в Ессені. Тренер — дозволив, організувати все також допомагав спортивний директор Юрій Габовда. Уся команда долучилась.

Щодо, власне, гри в Ессені — результат, насправді, не настільки важливий. Ми приїхали не за результатом. А щоб допомогти академії, залучити інвестиції. Дуже сподобалась гра суперників. Вони саме грають у футбол, роблять це красиво. Здивований рівнем команди Третьої Бундесліги. Хоча, ми насправді теж не грали погано. Робили все, про що просив тренер. Так, ми програли, але це не найголовніше.

Ми зіграли на чудовому стадіоні. Атмосфера — космос. Але щодо якості газону — були питання. Думав, що в Німеччині усі поля — як килими. Насправді — не зовсім так. Якби перед грою дощ це поле не полив — воно було б дуже складним", — заявив український виконавець.

Наступний матч рівненський Верес проведе вдома проти криворізького Кривбасу в рамках УПЛ.