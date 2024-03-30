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Форвард збірної України U-19 прокоментував виступи команди в березні.

Збірна України серед юнаків віком до 19 років під час березневої міжнародної павзи встигла провести аж три поєдинки елітного раунду кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 та обіграла Північну Македонію (2:0), Латвію (3:0) й Швейцарію (3:0).

В усіх цих іграх на полі з перших хвилин перебував нападник київського Динамо Матвій Пономаренко та відзначився загалом п’ятьма забити м’ячами.

Після повернення до табору "біло-синіх" бомбардир розповів про отриманий міжнародний досвід.

"У принципі, уже усвідомили, чого саме нам удалось досягти. Ми прагнули вийти на Євро, вірили, у нас підібралася хороша команда, з якою вдасться це зробити.

На папері, можливо, усе виглядає легко, але насправді за цим успіхом стоїть важка праця всієї команди, тренерів, лікарів, адміністративного штабу. На кожну гру ми виходили зосередженими, грали самовіддано, і за рахунок цього досягли результату.

Звичайно, що останній матч проти Швейцарії, у якому вирішувалася доля путівки на чемпіонат Європи, запам’ятався найбільше. Нас влаштовувала навіть нічия, але завдяки позамежній налаштованості ми не залишили супернику жодних шансів на успіх.

Швейцарцям необхідно було будь-що забивати, але їм не вдавалось цього зробити, через що вони нервували, ми же діяли спокійно і довели матч до перемоги.

Вийшло так, що пораділи спочатку за хлопців із національної команди, а потім потрібно було впоратися з власним завданням та кваліфікуватися на Євро. Чим ми гірші за них?

Як на мене, якщо нападник забиває в кожному матчі, то це є дуже хорошим показником. У еліт-раунді вдалося забити п’ять м’ячів, і це дуже непогано. Звичайно, сам би я нічого не досяг, тож дякую всім партнерам по команді, які допомагали мені забивати, й ми всі разом вийшли на чемпіонат Європи.

Найціннішими стали два голи Швейцарії, а найбільше сподобався перший результативний удар у матчі зі швейцарцями, а також єдиний у поєдинку з Латвією.

У всіх була ейфорія, усі були дуже щасливі. Ця перемога для всієї України, для наших ЗСУ. У роздягальні тренер подякував нам за гру, похвалив за те, що вдалось успішно подолати цей відбірний шлях. Усі розуміємо, що попереду на нас чекає важкий фінальний турнір, але поки є час трошки порадіти цьому успіху.

До роботи з Михайленком звикли швидко, адже Дмитро Станіславович — висококласний тренер, раніше працював із Дніпром-1, має чудовий підхід до молодих футболістів. Я вважаю, що з його приходом ми отримали додаткову мотивацію, іскру, завдяки чому продемонстрували чудовий футбол і вийшли на Євро.

Отже, ми ввійшли до вісімки найкращих команд, і прохідних матчів тепер точно не буде. Із усіма цікаво буде зіграти, і я вважаю, що нам до снаги грати на рівних із кожним суперником та а кожному матчі боротися за перемогу. Бачу по хлопцях, що всі цього хочуть, тож думаю, нам усе вдасться", — заявив український виконавець.

Фінальний турнір чемпіонату Європи-2024 відбудеться з 15 по 28 липня.