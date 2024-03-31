Захисник рівненського Вереса Денис Балан поділився враженнями від домашнього протистояння з Кривбасом, за який футболіст свого часу відіграв шістнадцять матчів.
Денис Балан, НК ВЕРЕС
31 березня 2024, 17:12
Криворізький Кривбас у двадцять другому турі української Прем’єр-ліги обіграв рівненський Верес на виїзді.
Верес — Кривбас 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри захисник рівненського Вереса Денис Балан підбив підсумки матчу.
"Вилучення дуже вплинуло на гру. В нас був чудовий момент на самому початку гри. Якби ми його реалізували — гра пішла б за іншим сценарієм. Але у футболі немає умовностей.
Той момент міг би стати вирішальним. Якби ми забили першими — мали б можливості будувати гру на контратаках і, вважаю, рахунок міг би бути таким же, але в інший бік.
Натомість отримали прикру червону картку, грати стало значно важче. Гра пішла за іншим сценарієм, нам потрібно було багато оборонятися. Якби не це — мали б ще шанси.
Ми не забили — таке в футболі теж буває. А вони забили і перемогли", — сказав Балан.
У наступному турі рівненський Верес прийматиме київську Оболонь.