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Захисник рівненського Вереса Денис Балан поділився враженнями від домашнього протистояння з Кривбасом, за який футболіст свого часу відіграв шістнадцять матчів.

Криворізький Кривбас у двадцять другому турі української Прем’єр-ліги обіграв рівненський Верес на виїзді.

Верес — Кривбас 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник рівненського Вереса Денис Балан підбив підсумки матчу.

"Вилучення дуже вплинуло на гру. В нас був чудовий момент на самому початку гри. Якби ми його реалізували — гра пішла б за іншим сценарієм. Але у футболі немає умовностей.

Той момент міг би стати вирішальним. Якби ми забили першими — мали б можливості будувати гру на контратаках і, вважаю, рахунок міг би бути таким же, але в інший бік.

Натомість отримали прикру червону картку, грати стало значно важче. Гра пішла за іншим сценарієм, нам потрібно було багато оборонятися. Якби не це — мали б ще шанси.

Ми не забили — таке в футболі теж буває. А вони забили і перемогли", — сказав Балан.

У наступному турі рівненський Верес прийматиме київську Оболонь.