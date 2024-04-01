Україна

Коментар від форварда стосовно матчу за Динамо.

Андрій Ярмоленко розповів щодо свого виступу у матчі з Ворсклою.

"Радий повернутися на поле, дякую всім хто допомагав це зробити", — написав Андрій у Instagram.

"Дякую родині, друзям та партнерам по команді за підтримку! І окремо дякую своїй дружині, без тебе я би не зміг цього зробити".

У матчі з полтавською командою форвард відмітився голом після того, як вилікував пошкодження.

Цього сезону 34-річний гравець провів 10 матчів в усіх можливих турнірах, забив 5 голів і віддав 1 асист.