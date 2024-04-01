Коментар від форварда стосовно матчу за Динамо.
Андрій Ярмоленко - Динамо Київ
01 квітня 2024, 11:35
Андрій Ярмоленко розповів щодо свого виступу у матчі з Ворсклою.
"Радий повернутися на поле, дякую всім хто допомагав це зробити", — написав Андрій у Instagram.
"Дякую родині, друзям та партнерам по команді за підтримку! І окремо дякую своїй дружині, без тебе я би не зміг цього зробити".
У матчі з полтавською командою форвард відмітився голом після того, як вилікував пошкодження.
Цього сезону 34-річний гравець провів 10 матчів в усіх можливих турнірах, забив 5 голів і віддав 1 асист.