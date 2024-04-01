Іспанія

Іспанець завершує каталонську главу своєї кар’єри.

Захисник Барселони Маркос Алонсо покине клуб після завершення поточного сезону, повідомляє Фабріціо Романо.

У 32-річного гравця наприкінці сезону закінчується термін угоди з Барсою. Клуб та гравець дійшли згоди, що новий контракт підписувати не будуть, тому футболіст залишить клуб як вільний агент.

Крім того, поки неясна доля капітана команди Серхі Роберто. Ймовірно, він теж залишить клуб, але остаточне рішення буде прийнято після того, як клуб визначиться зі спадкоємцем Хаві.

Раніше президент Барселони Лапорта прокоментував майбутнє головного тренера команди Хаві.