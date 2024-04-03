Україна

Футболіст Миная отримав ушкодження у матчі проти Олександрії.

Центральний захисник Миная Кирило Прокопчук отримав травму у минулому матчі 22 туру УПЛ проти Олександрії (2:2).

26-річний українець вимушено залишив поле у компенсований час і після медичного обстеження стало відомо, що у нього перелом середньої третини правої ключиці.

З понеділка футболіст розпочне процес реабілітації після операції. Попередньо він пропустить близько 4-5 тижнів.

Нинішнього сезону Прокопчук, який приєднався до команди Желька Любеновича минулої зими, провів шість матчів, у яких відзначився одним асистом.