Футболіст Миная отримав ушкодження у матчі проти Олександрії.
Кирило Прокопчук, ФК Минай
03 квітня 2024, 18:47
Центральний захисник Миная Кирило Прокопчук отримав травму у минулому матчі 22 туру УПЛ проти Олександрії (2:2).
26-річний українець вимушено залишив поле у компенсований час і після медичного обстеження стало відомо, що у нього перелом середньої третини правої ключиці.
З понеділка футболіст розпочне процес реабілітації після операції. Попередньо він пропустить близько 4-5 тижнів.
Нинішнього сезону Прокопчук, який приєднався до команди Желька Любеновича минулої зими, провів шість матчів, у яких відзначився одним асистом.