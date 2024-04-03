Україна

Наставник "моряків" поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук прокоментував поразку своєї команди у півфіналі Кубку України проти донецького Шахтаря (1:4).

"Все закономірно. Шахтар був сильнішим. Вони виграли. Ми знаємо і бачили причини поразки. Глибший аналіз доповнить наше розуміння. На полі було видно перевагу суперник в класі та швидкості.

Розуміємо, що ми були недостатньо по часу з м’ячем. Коли м’яч був в нас, ми спішили і створювали спірні ситуації. Потрібно було бути бережнішими з м’ячем. Ми могли це зробити. Але допускали такі втрати, що багато часу були в обороні, дуже низько. Наш опонент — команда дуже високого рівня, тому нам потрібно ще працювати та працювати.

Не думаю, що переїзди — основна причина поразки. Але ми не виглядали свіжими, не грали на куражі та азарті. Але це не головна причина, а одна з. Ми не планували сидіти в обороні, це Шахтар садив нас досить низько. Першопричина, щоб цього не було — ми повинні бути більше з м’ячем. А ми швидко втрачали його, спішучи провести атаку. Шахтар легко відбирав у нас м’яч, не сідаючи до воріт, а роблячи це вище. А ми мало затримувалися на чужій половині поля.

Мало ігрового часу для Ієде? В попередній грі він зіграв тайм. В перерві ми замінили його, бо він допустив дуже багато втрат м’яча, через що ми страждали в атаці. Сьогодні ми по-іншому бачили нашу схему гри, тому він не грав. Але ми розраховуємо на нього як на бойову одиницю.

Треба просто думати, що в цілому футболісти повинні працювати, тренуватися та прогресувати. Команда повинна вдосконалюватися. В УПЛ треба думати лише про найближчу гру, яку треба вигравати. Ми давно не вигравали вдома. Чорноморець має грати в єврокубках, до цього потрібно прагнути. Цього заслуговують наші вболівальники", - сказав Григорчук в ефірі УПЛ ТБ.

Таким чином, Шахтар вийшов у фінал Кубку України, де зіграє проти переможця пари Полісся – Ворскла.