Україна

Наставник "гірників" поділився своїми думками після гри з Чорноморцем.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував перемогу своєї команди у півфіналі Кубку України проти одеського Чорноморця (4:1).

"Вітаю команду з перемогою. Ми контролювали гру. Пропустили, але могли забити більше. Я задоволений результатом.

Судаков — гравець з особливими характеристиками. Він вирішує в певних моментах гри. В нього природний талант. Він показав свої якості. Це гравець, який багато працює на команду.

Потрійна заміна на 68 хвилині була необхідною, щоб стабілізувати гру. В нас чудові гравці на лаві запасних. Цим я хотів додати грі темпу. Нам потрібно багато гравців, щоб вони грали та відчували ритм гри. Я задоволений грою.

Я привітав команду в роздягальні з важливою перемогою. Задоволений тим, як ми грали. Але головне — був професійний підхід. Це дуже важливо. Професійність дуже важлива. В цьому ми були на дуже високому рівні", — сказав Пушич в ефірі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, у фіналі Кубку України Шахтар зіграє проти переможця пари Полісся – Ворскла.