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Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко — про матч із "Чорноморцем" та вихід у фінал Кубка України.

Шахтар став першим фіналістом Кубка України, перемігши у півфіналі Чорноморець — 4:1. Після гри півзахисник донеччан Артем Бондаренко висловився про перебіг матчу.

– Емоції дуже позитивні. Знали, що на нас очікує складний суперник, який намагається грати в дуже хороший футбол, але ми вийшли в фінал. Це буде перший фінал Кубка України для мене, тому я дуже щасливий.

Мені сказали діяти дуже якісно та впевнено проти Артура Авагімяна. І виходить, що ми один проти одного якісно діяли. Усі бачили його неймовірний хет-трик, він хороший футболіст, тому було приємно проти нього грати, але результат на табло.

Про матч? Почали дуже добре, потім пропустили непотрібний гол – майже з нічого суперник забив, і тоді ми знову трошки завелись і довели до логічного завершення цю гру.

Як саме в команді визначається, хто пробиватиме пенальті? Немає такого, що Містер каже, хто виконує, але ми з Жорою вже на полі домовляємося: один пенальті він б’є, один – я, хто більш упевнений. Тому немає з цим ніяких конфліктів, бо нам не подобається, коли на полі з’являється колгосп: «Дай, я проб’ю», «Ні, дай, я проб’ю». У нас такого немає. Б’є той, хто більш упевнений. Усе це – наші домовленості – мирно проходить.

Судаков? Можна сказати, що він провів неймовірну гру, але так само неймовірну гру провела і вся команда – не хочеться когось виокремлювати. На висоті була вся команда. Ще раз скажу, ми всі дуже щасливі, що вдалося виконати нашу ціль, ще й такою переконливою перемогою.

Що відбувалося в роздягальні після цієї перемоги? Чесно кажучи, нічого не відбувалося. Це така чергова перемога, якщо можна так сказати, і всі знають, що, по-перше, треба переключатися на наступні ігри чемпіонату, бо за три дні на нас очікує ще більш складний суперник, а по-друге, на нас ще очікує складний фінал Кубка, і завтра дивитимемося, на кого вийдемо. Тому радощів поки що немає.

Фінал? Моя думка така: хочеться зіграти з Поліссям. Та це не означає, що вони сильніші чи слабші, це просто моє таке бажання. Вони зараз є новою силою в українському футболі, там хороші гравці, тому хотілося б з ними. Ванька Петряк також там, хотілося б проти нього зіграти, — сказав Бондаренко.

У фіналі Шахтар зіграє з Поліссям або Ворсклою.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Чорноморець.