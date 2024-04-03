Україна

Визначено долю поєдинку, який не вдалося закінчити у грудні 2023 року.

Матч шістнадцятого туру української Прем'єр-ліги між Минаєм і Динамо, що проходив 3 грудня минулого року, дограють у середу, 17 квітня, передає офіційний сайт київського клубу.

Та зустріч була перервана на другій хвилині (1:08) через повітряну тривогу. Оскільки вона тривала більше години, було прийнято рішення перенести поєдинок на пізніший термін через неможливість дограти у темний час доби.

Клуби дійшли згоди завершити матч у Києві, на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського. Він розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто судитиме перенесений матч 6 туру УПЛ між Зорею та Динамо, що відбудеться завтра, 4 квітня.