Україна

28-річний українець вразив ворота своєї колишньої команди.

Наразі відбувається перенесений поєдинок шостого туру УПЛ, у якому луганська Зоря приймає київське Динамо.

Вже на 22 хвилині команда Олександра Шовковського веде в рахунку з перевагою у два м'ячі.

На 22 хвилині Владислав Кабаєв отримав м'яч на лівому фланзі від Миколи Шапаренка, після чого змістився у центр та класно пробив із дальньої дистанції у ближню дев'ятку.

Таким чином, 28-річний українець вразив ворота своєї колишньої команди, за яку він відіграв 129 матчів.

Додамо, що це був другий асист Шапаренко у матчі, а перший він віддав на Олександра Андрієвського на сьомій хвилині.

У нинішньому сезоні Кабаєв проведе 17 матч, у яких він забив три м'ячі та віддав два асисти.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Зоря — Динамо.