Україна

Юрій Мороз розповів про найближчі плани юнацької збірної та поділився своєю думкою щодо суперників на Євро-2024.

Головний тренер юнацької збірної України Юрій Мороз прокоментував результати жеребкування фінальної стадії Євро-2024.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування Україна зіграє проти Кіпру, Сербії та Чехії.

"Загалом результатами жеребкування ми залишилися задоволені з огляду хоча б на те, який склад команд утворився у квартеті D. У нас рівна група, тож кожен із учасників має шанс на вихід до чвертьфіналу.

З Кіпром буде непросто бодай тому, що це господарі змагань. У Сербії та Чехії йде гарний розвиток юнацького футболу, ці країни часто стають учасниками фінальних турнірів континентальної першості. Важко буде всім. Тим не менш, збірна України робитиме все можливе, щоб вийти у плей-оф.

Щодо планів підготовки, то вони не змінилися: 9-го та 11 квітня ми зіграємо два спаринги зі збірною Кіпру, незважаючи на те, що вони наші суперники у групі. У майбутніх матчах склад у нас зміниться відсотків на 50. Буде можливість подивитися у справі інших футболістів, може, хтось із хлопців заявить про себе на повний голос і потрапить до заявки команди на чемпіонат Європи.

Щодо заключної фази підготовки, то я планую розпочати роботу на Кіпрі числа з 10 чи 12 травня. Хоча ми розуміємо, що терміни можуть змінюватися, зважаючи на ситуацію в країні", — наводить слова Мороза прес-служба УАФ.

Додамо, що Євро-2024 пройде з 20 травня до 5 червня на Кіпрі. Для "синьо-жовтих" це буде 11 фінальний турнір чемпіонату Європи.