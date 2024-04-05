Україна

Сергій Шищенко поділився своїми думками після вильоту із Кубку України.

Виконувач обов'язків головного тренера Полісся Сергій Шищенко прокоментував поразку своєї команди у півфінальному матчі Кубку України проти Ворскли (0:1).

"Не вистачило забитого пенальті. Потім, можливо, був би додатковий час, який би показав, хто був сильнішим. Але нам не вдалося забити пенальті. Це була велика подорож для клубу та міста, але, на жаль, вона закінчилася.

Хлопці самі вирішили, хто битиме пенальті. Ми призначаємо перед грою, хто битиме пенальті, але Козака не було, тож Пилип взяв на себе відповідальність. Ми його підтримали, бо з кожним буває, що не забиваєш пенальті. Ми одна команда, одна зграя, яка рухається вперед. Обов'язково будуть у нас перемоги.

Я дуже задоволений другим таймом. Той футбол, який ми показали, що я хочу бачити, відповідав більше другому тайму, ніж першому. Будемо ще агресивнішими, ще більше атакуватимемо, і голи прийдуть.

У першому таймі і Ворскла не мала агресії. Був такий стриманіший футбол. У другому таймі Ворскла грала за рахунком, а нам потрібно було відіграватися. Ми перебудувалися в двох нападників, а потім і в три, тому що нам потрібен був гол, але не вийшло.

Після тривоги у нас був небезпечний штрафний, ми з нього витиснули максимум – заробили пенальті. Був пенальті, але ми його не реалізували", — сказав Шищенко в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся — Ворскла.