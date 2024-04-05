Україна

Олександр Назаренко поділився емоціями від матчу з Ворсклою в рамках 1/2 фіналу Кубку України.

Півзахисник Полісся Олександр Назаренко прокоментував поразку своєї команди у півфінальному матчі Кубку України проти Ворскли (0:1).

"Дуже сумно і всередині розпач. Ми підвели наших вболівальників і нам дуже сумно через це. Важка дуже гра.

Перший тайм грали добре, але наприкінці тайму пропустили. В другому таймі вже почали поспішати, хотіли забити, зрівняти і думки про це нам трохи заважали. Пилип дуже засмучений, але Мессі та Роналду теж буває не забивають. Це футбол і так іноді буває. Це футбол і дуже сумно, але час вже не повернеш.

Далі ми маємо повністю сконцентруватись на чемпіонаті, готуватись до кожного суперника. В Кубку нас вже немає, але в Чемпіонаті ми можемо все змінити. Разом з командою, з вболівальниками ми перервемо цю серію. Треба підтримка і через усе ми пройдемо разом.

Ми віддали усі сили на полі, повірте мені, але цього, на жаль виявилось недостатньо", — наводить слова Назаренка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся — Ворскла.