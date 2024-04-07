Україна

Нападник рівненського Вереса Микола Гайдучик розповів про свій м’яч у ворота Оболоні і поділився емоціями від перемоги над киянами.

Верес розбив Оболонь (3:0) в матчі 23 туру УПЛ. Нападник рівнян Микола Гайдучик прокоментував впевнену перемогу.

"Це була хороша контратака. Класна передача з флангу і я в один дотик пробив по воротах — забив гол. Вважаю, ми насамперед завдяки характеру перемогли. Билися один за одного. Налаштовувалися на цю гру, як на фінал. Вдячний команді за те, що всі відіграли на повну.

Щодо реалізації — продовжуватиму працювати над собою. Вірю, що будуть і моменти, і голи.

В нас попереду ще багато матчів і багато фіналів. Ми лише трошки наблизилися до мети", — сказав Гайдучик.

Верес — Оболонь 3:0 Відео голів та огляд матчу 06.04.2024