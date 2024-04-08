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Керманич Руху прокоментував поразку від Шахтаря.

У рамках двадцять третього туру української Прем’єр-ліги львівський Рух поступився донецькому Шахтарю на Арені Львів.

Шахтар — Рух 3:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Віталій Пономарьов прокоментував невдачу власного колективу.

"Результат матчу закономірний, адже Рух провалив перші 20 хвилин проти Шахтаря. На такі матчі потрібно виходити добре налаштованими і грати сміливо.

Утім, свою роль зіграла майстерність, і гравці донецької команди проявили кращий клас. Молода команда психологічно програла боротьбу у дебюті матчу.

У перерві я попросив гравців діяти інтенсивніше, адже в другій частині першого тайму у нас почали з’являтись моменти. Нам удалося забити гол, але й далі ми не дали Шахтарю створити багато моментів поблизу наших воріт. Зокрема, вони забили третій гол, використавши чи не єдину свою нагоду.

Стратегія клубу — довіряти своїм вихованцям і ми продовжимо рухатись у цьому напрямку.

Мухаммад Джурабаєв чудово проявив себе у тренувальному процесі. Він — відповідальний хлопчина і дуже професійно себе поводить попри свій молодий вік. Тренерський штаб вирішив дати Мухаммаду можливість дебютувати за першу команду і це не штучний вихід, а він дійсно заслужив на це своєю плідною та старанною роботою. Водночас це хороша мотивація для інших вихованців академії Руху.

Денис Підгурський отримав пошкодження і не зміг повноцінно брати участь у сьогоднішньому матчі, тож на позиції опорника вийшов Дідик. Роман має досвід гри на цій позиції і для нього ця роль не є новою.

Також сьогодні дебютував Клайвер — молодий футболіст, який лише нещодавно приєднався до нашої команди. Йому ще потрібен час на адаптацію і він буде набирати форму та якщо добре проявлятиме себе, то гратиме й в наступних поєдинках.

Після гри я подякував хлопцям за цей матч. Для того, щоб конкурувати з командами рівня Шахтаря потрібно працювати ще більше. Якоюсь мірою для нас цей результат може бути корисним: одні лиш перемоги не навчать футболістів і поразки також повинні бути, щоб зробити з них правильні висновки й узяти з цієї гри позитивні моменти", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух прийматиме криворізький Кривбас.