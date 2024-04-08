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Керманич Шахтаря прокоментував перемогу над Рухом.

У рамках двадцять третього туру української Прем’єр-ліги донецький Шахтар переграв львівський Рух на Арені Львів.

Шахтар — Рух 3:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "гірників" Маріно Пушич прокоментував виступ власного колективу.

"Перш за все, ми граємо у футбол так, щоб забивати більше, аніж суперники. Ми не граємо у відсторонений футбол, просто чекаючи й не роблячи нічого, сподіваючись, що не пропустимо. Тому є велика різниця в підході до гри.

Коли ви граєте у футбол так, як це робимо ми, то завжди є ймовірність пропустити, адже вам також доводиться проходити оборону суперника. Сьогодні ми грали із сильним опонентом, у якого багато хороших технічних гравців, і гол, який вони забили, був фантастичним. Думаю, що загалом ми достатньо добре захищались, у нас надійна оборона, але іноді так стається, що ти можеш пропустити гол.

Я би більше переживав, якби ми дозволили створити більше нагод біля наших воріт, але ми цього не допустили. На мою думку, був лише один такий момент, тож у цьому плані моя команда спрацювала ідеально. І, як я вже говорив, ми граємо у футбол так, щоб забивати більше голів, аніж суперники.

І якщо розглядати пропущені м’ячі, наприклад, голи опонентів в останніх зустрічах, то вони були дуже непогані, тому тобі треба справлятись ще й з якістю суперника, бо на полі граєш не тільки ти. І Рух знаходиться на п’ятій сходинці в лізі не просто так.

Вони докладають багато сил і, потрібно віддати їм належне, показують дуже хороший результат. Тому загалом я задоволений тим, як ми оборонялися.

Звісно, якщо зараз говорити про деталі, пов’язані з цим голом, то, дійсно, ми могли тиснути більше, зафіксувати м’яч, можливо, перехопити його. Але, знаєте, це футбол — іноді ти пропускаєш такі голи. І маю зазначити, що, коли суперник забиває такий м’яч, звісно, я не можу бути радий, але іноді ти повинен бути чесним і поаплодувати йому.

Чесно кажучи, травма Егіналду дуже мене здивувала, бо ми зовсім цього не очікували. Він швидко відновлювався і добре тренувався з командою впродовж двох тижнів, у попередній грі він також відіграв один тайм, тому для нас це був неприємний сюрприз.

Але ми побачимо завтра, наскільки травма серйозна. Це може бути така ж сама травма, що вже була, і сподіваюся, що вона не настільки важка, як перша, щоб він міг швидко повернутися до команди. Це був неприємний момент, тому що ми мали заміну в другому таймі через жовту картку, і ти сподіваєшся на цього гравця, який дуже гарно виступав у міжсезоння та іноді грав на цій позиції, сподіваєшся, що він знову зможе зробити внесок, вийшовши на цій позиції, але це футбол. Іноді стається те, чого ти не очікуєш.

Проте, враховуючи цю ситуацію, я повинен сказати, що хлопці, які вийшли, усі п’ятеро, додали нової енергії, якості та дуже добре попрацювали, тож я був дуже задоволений гравцями, які вийшли на заміну.

У перші 20–25 хвилин ми діяли дуже добре і грали фантастично. І я вважаю, що за цей період могли забити більше, бо ми постійно були в грі, були дуже організованими.

Знаєте, іноді буває, коли ти граєш так і вже ведеш у рахунку 2:0, то команда може почати діяти дещо безтурботно, а суперник грає дуже рішуче, із ударами здалеку та закиданнями, і раптом тобі потрібно захищатись упродовж кількох хвилин. Десь несвідомо ти не тиснеш попереду, а спускаєшся нижче, і це не те, чого я хотів, але таке стається з кожною командою. І це також відбулося з нами.

Ми повинні зробити висновки з цього тайму, це дуже важливо. Та однаково ми залишалися стабільними, у суперника не було багато нагод: був один удар, фантастичний гол, що тут зробиш? Так, ми могли заблокувати м’яч раніше тощо. Але я думаю, що це пов’язано зі стилем гри в тому моменті.

Можливо, іноді тобі занадто легко, і ти починаєш мислити занадто просто. Але не завжди так легко. Як я вже казав, ми грали із серйозним суперником, який не просто так посідає таке місце, який має багато міці, дуже рішучий стиль гри. Такі матчі не є легкими. Тож, напевно, це було причиною. Тому в другому таймі ми зробили певні зміни, говорили про це, і ви бачили, що гра змінювалась, повільно, але впевнено, на нашу користь. І в цьому таймі мої гравці діяли професійно", — заявив боснійський фахівець.

У наступному турі донецький Шахтар гостюватиме в полтавської Ворскли.