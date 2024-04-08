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Півзахисник Руху прокоментував першу появу на полі в дорослому футболі.

У рамках двадцять третього туру української Прем’єр-ліги львівський Рух поступився донецькому Шахтарю на Арені Львів.

Шахтар — Рух 3:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

На 85 хвилині цього протистояння на полі у віці 16 років, 2 місяців та 4 днів з’явився півзахисник "жовто-чорних" Мухаммад Джурабаєв, який водночас став наймолодшим дебютантом у історії клубу та першим гравцем 2008 року народження, що зіграв у національній першості.

Після завершення гри юнак прокоментував цей важливий досвід.

"Емоції неймовірні і я вдячний тренерському штабу за те, що дали можливість дебютувати у такому непростому для команди матчі проти Шахтаря.

Ми весь тиждень готувались до цього поєдинку, детально вивчаючи гру нашого суперника. Усі у команді розуміли, як діятимуть на полі "гірники", але гра від самого початку пішла не за нашим планом. Важко пояснити, чому так сталось.

У матчах проти таких суперників, як Шахтар, на перший план виходять характер та психологія. На жаль, початок поєдинку був невдалим для нас і більш досвідчена команда скористалась цим, забивши двічі. Слід розібрати свої помилки та добре попрацювати, щоб більше таке не повторювалось у наших матчах.

Навіть у цій номінально гостьовій грі Рух відчував підтримку своїх уболівальників і вона дуже важлива для нас. Я сам у цьому переконався, коли виходив на поле — підтримка глядачів дуже мотивує.

Тож хочеться подякувати нашим вболівальникам і постаратись здобути для них позитивний результат у наступних матчах", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух прийматиме криворізький Кривбас.