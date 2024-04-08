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Захисник Руху прокоментував поразку від Шахтаря.

Львівський Рух поступився донецькому Шахтарю на Арені Львів у рамках двадцять третього туру української Прем’єр-ліги.

Шахтар — Рух 3:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення захисник "жовто-чорних" Роман Дідик прокоментував виступ власної команди.

"Матч вийшов не таким, як ми хотіли, адже команда бажала здобути кращий результат. Нам не вдалось виконати установку тренерського штабу і Рух не продемонстрував свої найкращі якості.

Ця поразка має стати для нас уроком. Це досвід, і команда повинна зробити правильні висновки та попрацювати над тим, аби виправити свої помилки.

У наступному турі Рух зіграє з Кривбасом. Це дуже сильний суперник, який бореться за єврокубки.

Важливо правильно підготуватись до цього поєдинку, враховуючи те, як ми зіграли проти Шахтаря, і внести правильні корективи у свою гру", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух прийматиме криворізький Кривбас.